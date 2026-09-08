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Царьград

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АСПОЛ откроет новый сезон проекта "Встреча поколений" 12 сентября

АСПОЛ откроет новый сезон проекта "Встреча поколений" 12 сентября

Всероссийский проект "Встреча поколений" при поддержке АСПОЛ и Артура Чилингарова включает 30 тыс. школьников в изучение арктических профессий.

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