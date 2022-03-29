Расчеты ЗРК «Бук» общевойсковой армии ВВО в Приморье провели тренировку по уничтожению условных воздушных целей

Расчеты ЗРК «Бук» общевойсковой армии ВВО в Приморье провели тренировку по уничтожению условных воздушных целей

В ходе тренировки военнослужащие на зенитных ракетных комплексах (ЗРК) «Бук» отработали действия при обнаружении групповых воздушных целей, они сопроводили и условно уничтожили несколько самолетов «противника».

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