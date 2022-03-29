Расчеты ЗРК «Бук» общевойсковой армии ВВО в Приморье провели тренировку по уничтожению условных воздушных целей

В ходе тренировки военнослужащие на зенитных ракетных комплексах (ЗРК) «Бук» отработали действия при обнаружении групповых воздушных целей, они сопроводили и условно уничтожили несколько самолетов «противника».
Популярные статьи
- Экипажи военно-транспортной авиации ВКС России доставили более 70 тонн гуманитарного груза для мирного населения Украины
- Экипажи вертолетов Ка-52 ВКС России уничтожили ротно-опорные пункты украинских националистов
- В Удмуртии учащиеся «Школы полиции СтрИЖ» присоединились к всероссийской акции «Письмо солдату»
Свежие комментарии