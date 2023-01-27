Прокуратура взяла на контроль ЧП с пожаром в автобусе в Хабаровске

Пассажирский автобус вспыхнул на остановке общественного транспорта в Хабаровске. В результате происшествия никто не пострадал, однако по факту ЧП прокуратура Индустриального района организовала проверку, сообщил знакомый с ситуацией источник ФАН.
Пассажирский автобус вспыхнул на остановке общественного транспорта в Хабаровске. В результате происшествия никто не пострадал, однако по факту ЧП прокуратура Индустриального района организовала проверку, сообщил знакомый с ситуацией источник ФАН.
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