❗️⚡️Подозрительный рейс "Al Udeid - Châteauroux-Centre "Marcel Dassault" стратегического военно-транспортного самолёта C-17A Globmaster III ВВС Катара осуществлён вчера на протяжении дня.
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❗️⚡️Подозрительный рейс "Al Udeid - Châteauroux-Centre "Marcel Dassault" стратегического военно-транспортного самолёта C-17A Globmaster III ВВС Катара осуществлён вчера на протяжении дня.