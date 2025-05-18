Серебро подорожает – LSEG прогнозирует цену на уровне 43,5 доллара Татьяна АрестоваСеребро стремительно укрепляет свои позиции на мировом рынке, демонстрируя уверенный рост и опережая ожидания аналитиков.
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