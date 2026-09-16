В чем разница между ирландским и шотландским виски?

Ответ — в количестве перегонок, сушке солода, сырье и даже в том, какую бочку считает законной та или иная страна.
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- В Сколько кофе пьют...
- Сколько кофе пьют...
- Сколько кофе пьют...
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