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Oil prices fall on optimism that more Saudi crude will reach markets

Oil prices fell as investors were optimistic that Saudi crude would reach global markets despite new fighting between Saudi Arabia and Yemeni Houthis.

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