Режим "чёрного неба" объявили на Южном Урале

Под действие неблагоприятных метеоусловий попали шесть городов.В Министерстве экологии южноуральцев предупредили о режиме "чёрного неба" в шести городах Южного Урала — в Челябинске, Магнитогорске, Коркино, Карабаше, Златоусте и Сатке.
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