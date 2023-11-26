Режим "чёрного неба" объявили на Южном Урале

Под действие неблагоприятных метеоусловий попали шесть городов.В Министерстве экологии южноуральцев предупредили о режиме "чёрного неба" в шести городах Южного Урала — в Челябинске, Магнитогорске, Коркино, Карабаше, Златоусте и Сатке.