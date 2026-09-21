Житель Пермского района лишился прав из-за диагноза нарколога

Житель Пермского района лишился водительских прав по требованию прокуратуры. Соответствующее решение принял районный суд Пермского края, удовлетворив административный иск надзорного ведомства.
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