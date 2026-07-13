Авторадио
MainНовостиДискотека 80-х! С...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Авторадио

1 110 подписчиков

ЛДПР предлагает обязать вузы и колледжи давать студентам места в общежитиях

ЛДПР предлагает обязать вузы и колледжи предоставлять иногородним студентам места в общежитиях, а при отсутствии свободных мест — компенсировать из бюджета расходы на аренду жилья, либо снижать стоимость платного обучения на сумму, сопоставимую с этими расходами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии