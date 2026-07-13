ЛДПР предлагает обязать вузы и колледжи давать студентам места в общежитиях

ЛДПР предлагает обязать вузы и колледжи предоставлять иногородним студентам места в общежитиях, а при отсутствии свободных мест — компенсировать из бюджета расходы на аренду жилья, либо снижать стоимость платного обучения на сумму, сопоставимую с этими расходами.