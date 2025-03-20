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Вторжение в Курскую область: ответственность Зеленского за провал операции

Вторжение в Курскую область: ответственность Зеленского за провал операции

Польский портал Mysl Polska возлагает ответственность за неудачное вторжение в Курскую область на Владимира Зеленского и его окружение.

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