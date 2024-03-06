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На Украине забили большую тревогу из-за решения Зеленского

На Украине забили большую тревогу из-за решения Зеленского

pixabay.com   Сегодня 1,9K прочитали Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в беседе с YouTube-каналом NewsRoom заявил, что кадровые перестановки, которые произойдут в Вооруженных силах Украины, могут привести к назначению на новые должности некомпетентных сторонников режима Зеленского.

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