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В Петропавловске-Камчатском за сутки выпало 64% от месячной нормы осадков

В Петропавловске-Камчатском за сутки выпало 64% от месячной нормы осадков

За сутки в Петропавловске-Камчатском выпало 68 мм снега — 64% от месячной нормы. Об этом сообщил глава города Евгений Беляев в своем Telegram-канале, отметив, что коммунальные службы работают в усиленном режиме.

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