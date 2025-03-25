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Тульские новости

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В Туле предложили запретить договоры догазификации недостроенных домов

В Туле предложили запретить договоры догазификации недостроенных домов

В Туле предложили запретить оформление договоров на догазификацию тем, чьи дома не достроены. Глава комиссии Госсовета по направлению «Энергетика» Айсен Николаев сообщил, что это предложение будет рассмотрено.

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