В Туле предложили запретить договоры догазификации недостроенных домов

В Туле предложили запретить оформление договоров на догазификацию тем, чьи дома не достроены. Глава комиссии Госсовета по направлению «Энергетика» Айсен Николаев сообщил, что это предложение будет рассмотрено.
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