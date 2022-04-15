Большой экран 6,74 дюйма, 90 Гц, 10 ГБ ОЗУ, тройная камера и 5000 мА·ч за 190 долларов. В Китае стартуют продажи Honor Play 6T

Сегодня в Китае начались продажи бюджетной новинки Honor – смартфона Play 6T. Новинка предложена в двух конфигурациях: 8/128 ГБ за 190 долларов и 8/256 ГБ за 220 долларов.
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