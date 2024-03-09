ИноСМИ: Германия и Франция готовятся к войне с Россией

По мнению сербских журналистов, Германия пойдет на эскалацию конфликта на Украине. Германия намеревается пойти на эскалацию конфликта на Украине путем отправки туда дальнобойных крылатых ракет Taurus, а также контингента для их обслуживания.
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