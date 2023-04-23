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За счёт чего пенсионный возраст в России могут когда-нибудь не только не повысить, но и снизить

За счёт чего пенсионный возраст в России могут когда-нибудь не только не повысить, но и снизить

Выключаем эмоции, включаем ум Основными целями существования любого государства является защита граждан от внешних и внутренних врагов, интеллектуальное и моральное развитие общества, упорядочивание жизни социума и повышение уровня жизни людей.

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