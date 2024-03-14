Как длительно проходит лечение коронавируса у пациентов на дому

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАЛАТА ИННОВАЦИОННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН Вводная часть Клиническая проблема : Вирусные/инфекционные и респираторные болезни Название документа: Временное клиническое руководство по ведению пациентов (на дому) с легкой формой COVID-19 Этапы оказания помощи : Учреждения ПМСП системы здравоохранения Республики Узбекистан Планируемая дата обновления : По мере появления новых рекомендаций Коронавирусная инфекция (COVID-19) — острое инфекционное заболевание, вызываемое новым штаммом вируса из рода коронавирусов SARS CoV-2 с аэрозольно-капельным и контактно-бытовым механизмом передачи, с тропностью к легочной ткани, протекает от бессимптомного вирусоносительства до клинически выраженных форм заболевания, характеризующихся интоксикацией, воспалительным процессом верхних и нижних дыхательных путей, вплоть до пневмонии с риском развития тяжелого острого респираторного дистресс-синдрома и сепсиса.