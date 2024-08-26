Почти 90% теплосетей проверили в Подмосковье перед новым отопительным сезоном

В Подмосковье активно готовятся к зимнему сезону, проводя проверку и тестирование тепловых сетей. На данный момент специалисты ГКУ МО «МОС АВС» проверили более 88% тепловых сетей общей протяженностью почти 9,4 тысячи километров.