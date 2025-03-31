Что нового ждёт водителей России с 1 апреля

В России в апреле вступят в силу некоторые изменения, которые коснутся автомобилистов.Новые штрафы Иностранцев, которые оформили вид на жительство или гражданство больше года назад, но всё ещё используют зарубежные права, будут штрафовать.
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