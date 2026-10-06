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Аргументы недели

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Эксперт Лоикова: уволить за запах чеснока можно только по правилам

Эксперт Лоикова: уволить за запах чеснока можно только по правилам

HR-специалист Зулия Лоикова в беседе с «Абзацем» объяснила, в каких случаях работодатель вправе применить дисциплинарное взыскание или уволить сотрудника из-за резкого запаха чеснока.

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