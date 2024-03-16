Трамп предрек США "кровавую баню" в случае его поражения на выборах

Global Look Press/Ron Sachs - CNP/Consolidated News Photos Бывший президент США Дональд Трамп на митинге в Огайо заявил, что Штаты ждет "кровавая баня" в случае его поражения на выборах американского президента.
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