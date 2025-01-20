Овечкин победил главных врагов. Клуб Малкина терпит бедствие

Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин© Getty Images / Patrick Smith8137 прочтений Вчера Андрей Сенченко "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Питтсбург Пингвинз" в принципиальном матче чемпионата Национальной хоккейной лиги.
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