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Добрый Мир

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  • mihail
    Да задрал он всех своими амбициями. Тупорылый скоморох.Небритого пигмея ...
  • Владимир Моргунов
    верный пес изжевал тапки пока держал в зубах, да и слюной весь изошел...ХАТИКО ДА И ТОЛЬКО !!!!Небритого пигмея ...
  • Nana Абраменко
    а что есть законно приватизированные?Возвращаем украде...

Овечкин победил главных врагов. Клуб Малкина терпит бедствие

Овечкин победил главных врагов. Клуб Малкина терпит бедствие

Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин© Getty Images / Patrick Smith8137 прочтений Вчера Андрей Сенченко "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Питтсбург Пингвинз" в принципиальном матче чемпионата Национальной хоккейной лиги.

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