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Царьград

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Пашинян обманул целую страну, которая хочет в ЕС: "Да неужели? Удивительно"

Пашинян обманул целую страну, которая хочет в ЕС: "Да неужели? Удивительно"

В июне Армения избрала премьер-министром Никола Пашиняна. Значительная часть населения поддержала его, поверив обещаниям.

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Комментарии
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ВЮ
Вальтер Юпитерский
Его пример, другим наука!!!
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1 м.
ВВ
Валентин Воробьев
Сколько врали врали врали, а всё верят обещаниям! А за вранье коленом Пашиняшке дать не слабо? При нем конечно жить, армяне, будете, но...ф**во.
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1 м.