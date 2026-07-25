Куда уплыть? 6 рек, которые стоит увидеть своими глазами

Путешественники часто ищут вдохновения в водных артериях планеты. Был составлен рейтинг живописнейших рек мира, где учитывались внешние данные ландшафтов, чистота воды, а также туристическая и промышленная активность вдоль берегов.
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