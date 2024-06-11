Климатолог Карнаухов: частые дожди в мегаполисах могут быть связаны с аэрозолями

Многие считают, что мегаполисы "притягивают" непогоду в отличие от сельской местности. Частые дожди в мегаполисах могут быть связаны с аэрозолями, сообщил климатолог, биофизик Алексей Карнаухов в эфире радио Sputnik.
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