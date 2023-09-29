Сюрприз для "любителей гопака": 10 тысяч бойцов "Вагнера" едут под Бахмут

Мясорубка снова в деле? Пока можем надеяться лишь на верность инсайдов. И они очень интересны, особенно на фоне публичной беседы в Кремле президента Владимира Путина с Героем России Андреем Трошевым, который теперь будет заниматься набором добровольцев для работы в зоне СВО.