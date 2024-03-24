Захарова: любое оправдание Киева должно рассматриваться как улика

Любое оправдание Киева от Вашингтона до окончания расследования теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" должно рассматриваться в качестве улики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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