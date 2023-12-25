Ивлеева решила откупиться от русских за "голую" вечеринку: "Я сделаю это"

Анастасия Ивлеева, организовавшая скандальную вечеринку, обещала передать часть денег на благотворительностьНа прошлой неделе в Москве прошла скандальная вечеринка, главными героями которой стали звёзды русского шоу-бизнеса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии