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Царьград

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Ивлеева решила откупиться от русских за "голую" вечеринку: "Я сделаю это"

Ивлеева решила откупиться от русских за "голую" вечеринку: "Я сделаю это"

Анастасия Ивлеева, организовавшая скандальную вечеринку, обещала передать часть денег на благотворительностьНа прошлой неделе в Москве прошла скандальная вечеринка, главными героями которой стали звёзды русского шоу-бизнеса.

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