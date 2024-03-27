❗️Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и Глава Крыма Сергей Аксёнов обсудили помощь бойцам СВО На встрече были подняты актуальные вопросы, в том числе и итоги выборов Президента России.
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❗️Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и Глава Крыма Сергей Аксёнов обсудили помощь бойцам СВО На встрече были подняты актуальные вопросы, в том числе и итоги выборов Президента России.