Красная армия окружает нацистов в Вене: кольцо почти сомкнулось

Лондон, 10 апреля — Наступающие российские войска стремительно овладевают Веной. Вчера вечером они заняли центр австрийской столицы, а советская группировка в Прибалтике взяла давно уже находящуюся в осаде столицу Восточной Пруссии город Кенигсберг.
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