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Приговор бывшему депутату челябинского ЗСО, давшему показания на замгубернатора, обжалуют в апелляции

Приговор бывшему депутату челябинского ЗСО, давшему показания на замгубернатора, обжалуют в апелляции

ЧЕЛЯБИНСК, 5 августа, ФедералПресс. Сразу несколько сторон процесса намерены оспорить решение Советского районного суда в отношении экс-парламентария Ильи Бархатова, осужденного на 3,5 года за коррупционные нарушения в региональном Фонде капремонта.

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