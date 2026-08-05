Приговор бывшему депутату челябинского ЗСО, давшему показания на замгубернатора, обжалуют в апелляции

ЧЕЛЯБИНСК, 5 августа, ФедералПресс. Сразу несколько сторон процесса намерены оспорить решение Советского районного суда в отношении экс-парламентария Ильи Бархатова, осужденного на 3,5 года за коррупционные нарушения в региональном Фонде капремонта.