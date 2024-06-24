Доверие Путина, успех Казани и сравнения с Олимпиадой: главные выводы по Играм БРИКС-2024

В Казани завершились пятые Спортивные игры стран БРИКС. О том, справилась ли столица Татарстана с очередным вызовом, связанным с организацией крупнейшего соревнования, как выступили атлеты республики и каково значение Игр БРИКС в разрезе мирового спорта – в материале «Татар-информа».