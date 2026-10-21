Но зарплатой их не сказать, что балуют. В Астраханской области сформировался спрос на специалистов редких профессий в сферах здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства и культуры с предлагаемой заработной платой от 27 до 80 тысяч рублей.