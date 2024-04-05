В Крыму и Севастополе увеличивается количество сделок с недвижимостью

В Крыму и Севастополе растет количество сделок с недвижимостью. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувшем году в Крыму заключили 8 тысяч 901 сделку, что на 16% больше показателей 2021 года, в Севастополе – 1 тысячу 119 сделок – плюс 15% к уровню 2021 года.