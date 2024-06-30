Боец ВСУ рассказал, как российские мотоциклисты штурмуют траншеи

КИЕВ, 30 июня, ФедералПресс. Россия продолжает использовать на фронте эффективные методы штурма. Солдаты ВС РФ в зоне боевых действий передвигаются на кроссовых мотоциклах, они зигзагами пересекают поля, чтобы ворваться в траншеи ВСУ.
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