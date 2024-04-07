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Эндокринолог Калошина: нужно больше пить, чтобы не перепутать жажду с голодом

Эндокринолог Калошина: нужно больше пить, чтобы не перепутать жажду с голодом

В летнее время очень легко перепутать чувство голода и жажду. Чтобы избежать переедания в течение дня нужно пить воду, рассказала РИА «Новости» врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина.

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