Проекту «Москва — на волне» исполнился год

За год существования проекта «Москва — на волне» удалось реализовать около 800 т весовой продукции. Первый уникальный рыбный рынок открылся в районе Косино-Ухтомский в конце ноября 2023 года, а в сентябре текущего заработала вторая такая точка в Митине, пишет сайт mos.