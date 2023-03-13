Удар в спину Зеленского из Львова: Давай, до свидания

Если попасть в ВСУ, то за взятку можно не оказаться в первых рядах на линии разграничения Андрей Дятлов На фото: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов (Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/TASS) Материал комментируют: Богдан Безпалько Жители Западной Украины, которые все годы «незалежности» были становым хребтом идеологии современной украинской государственности, более не хотят нести свою ношу и даже подумывают о нормализации отношений с Россией.