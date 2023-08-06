Миграционный вопрос надо решать, а не усугублять

иХ НЕВОЗМОЖНО ИНТЕГРИРОВАТЬ - ДЕБИЛЫ БЛ, ХВАТИТ ЭТИ ПЕСТНИ ПЕТЬ - ЭТИ СЕЛЮКИ СЮДА НЕ ДЛЯ ЭТОГО ЕДУТ - ТОТ КТО ХОЧЕТ - ТОТ И ТАК ИНТЕГРИРУЕТСЯ. всех отсюда вон. Всех, вмести с их кагалами. Только русифицированные - все остальне лишаются гражданство - если успели его выжулить - и нах. Вместе с азерами, казахами и прочими.

Александр Раевский

Власти России не понимают всей серьезности проблемы и то, что весь этот бардак с мигрантами может закончится бунтом коренного населения России (во многих местах это уже начинается)! При этом серьезно пострадает, как местное коренное население, так и множество мигрантов!!! Мигранты в основной своей массе сьегут, но это вызовет такую взаимсную ненависть, причем на долгие годы, что эти страны станут злейшими врагами Росии и руских!!! Этого нельзя допускать, поэтому наведение порядка в области миграционной политики нужно максимально ускорить и безкомпромисно внедрять!!! И конечно количество мигрантов из той или иной страны должно находится в прямой зависимости от уровня русофобии ( избили русского у себя - получите снижение квоты на мигрантов)!!! Ну и конечно уровень поддержки России в геополитике, - увеличили сотрудничество с врагами России. - получите сниижение квот на мигрантов в России!!! Только так!!! Они это к стати понимают четко и ясно!!! Такое отношение соответсвует их менталитету!!! А вот попятки их задобрить приводят прясо к противополодноу результату!!! Это воспринимается как сдабость!!!