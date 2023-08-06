БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Миграционный вопрос надо решать, а не усугублять

Миграционный вопрос надо решать, а не усугублять

На обострение миграционного конфликта в России работает много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман.

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Комментарии
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Алатырка
иХ НЕВОЗМОЖНО ИНТЕГРИРОВАТЬ - ДЕБИЛЫ БЛ, ХВАТИТ ЭТИ ПЕСТНИ ПЕТЬ - ЭТИ СЕЛЮКИ СЮДА НЕ ДЛЯ ЭТОГО ЕДУТ - ТОТ КТО ХОЧЕТ - ТОТ И ТАК ИНТЕГРИРУЕТСЯ. всех отсюда вон. Всех, вмести с их кагалами. Только русифицированные - все остальне лишаются гражданство - если успели его выжулить - и нах. Вместе с азерами, казахами и прочими.
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19 час.
Александр Раевский
Власти России не  понимают всей серьезности проблемы и то, что весь этот бардак с мигрантами может закончится бунтом коренного населения России (во многих местах это уже начинается)! При этом серьезно пострадает, как местное коренное население, так и множество мигрантов!!! Мигранты в основной своей массе сьегут, но это вызовет такую взаимсную ненависть, причем на долгие годы, что эти страны станут злейшими врагами Росии и руских!!! Этого нельзя допускать, поэтому наведение порядка в области миграционной политики нужно максимально ускорить и безкомпромисно внедрять!!! И конечно количество мигрантов из той или иной страны должно находится в прямой зависимости от уровня русофобии ( избили русского у себя - получите  снижение квоты на мигрантов)!!! Ну и конечно уровень  поддержки России  в геополитике, - увеличили сотрудничество с врагами России. - получите сниижение квот на мигрантов в России!!! Только так!!! Они это к стати понимают четко и ясно!!! Такое отношение соответсвует их менталитету!!! А вот попятки их задобрить приводят прясо к противополодноу результату!!! Это воспринимается как сдабость!!!
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14 час.

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