Новую остановку в Петрозаводске испортили неизвестные вандалы

Стекла остановочного павильона в столице Карелии кто-то разрисовал через 8 дней после его установки Житель Петрозаводска пожаловался на вандалов, которые разрисовали остановочный павильон на углу улиц Сыктывкарской и Попова в карельской столице.
Стекла остановочного павильона в столице Карелии кто-то разрисовал через 8 дней после его установки Житель Петрозаводска пожаловался на вандалов, которые разрисовали остановочный павильон на углу улиц Сыктывкарской и Попова в карельской столице.
Свежие комментарии