В Смоленске продолжается сбор монет для памятника советским воинам

Монумент планируют открыть на Поклонной Горе в Москве к 2025 году. Акция «Живая память благодарных поколений» - общесоюзный проект России и Беларуси, его цель создание всенародного памятника в честь советских воинов.
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