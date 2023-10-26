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Дебют Ticket to Ride в Steam состоится в ноябре 2023 года, выпуск для мобильных устройств и консолей запланирован на следующий год

Дебют Ticket to Ride в Steam состоится в ноябре 2023 года, выпуск для мобильных устройств и консолей запланирован на следующий год

Заветная настольная игра Ticket to Ride готовится к новому приключению, поскольку готовится к своему дебюту в Steam в ноябре 2023 года, а последующие выпуски на мобильных и консольных платформах запланированы на следующий год.

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