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Собаки лают — караван идет

Собаки лают — караван идет

15 августа исполнился год со дня саммита Путина и Трампа в Анкоридже. Последнюю неделю было много оценок и интерпретаций той встречи — от ожиданий исторического прорыва до разговоров о несбывшихся договорённостях.

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