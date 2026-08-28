Собаки лают — караван идет

15 августа исполнился год со дня саммита Путина и Трампа в Анкоридже. Последнюю неделю было много оценок и интерпретаций той встречи — от ожиданий исторического прорыва до разговоров о несбывшихся договорённостях.
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