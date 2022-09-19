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Проезд для электромобилей по платным трассам будет бесплатным до 2026 года

Проезд для электромобилей по платным трассам будет бесплатным до 2026 года

- В августе этого года правительство поручило Минэкономразвития, Минтрансу, Минэнерго совместно с Минфином подготовить предложения для установления бесплатного проезда электромобилей по платным дорогам на всей территории России сроком на три года.

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