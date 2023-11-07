Военнослужащие расчета РЗСО «Град» ЦВО поразили районы скопления живой силы и техники ВСУ на Краснолиманском направлении

Слаженные действия военнослужащих расчёта РСЗО «Град» позволяет оперативно наносить огневое поражение выявленных мест скопления личного состава и техники противника, а также поддерживать действия военнослужащих штурмовых отрядов, накрывая огнем позиции военнослужащих ВСУ.
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