Мусульмане вступают в священный месяц поста Рамадан

В пятницу, 28 февраля, после захода солнца наступит священный для мусульман месяц Рамадан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора Исламского института имени Мухаммеджана Хусаинова при Духовном собрании мусульман России (ДСМР), доктора исторических наук Рамиля Адыгамова.
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