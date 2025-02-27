Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 518 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Горбунова
    Так и хочется спросить :зачем тебе столько денег? Очень жалко,что смертной казни нет у нас в стране! Этот гад так ее ...Генерал Шамарин п...
  • ВЛАДИМИР ЯБРОВ
    Чешит!!!!Трамп: стороны на...
  • Сергей Иванов
    Какая нах герцогиня! Просто негритоска с бананом.Герцогиня Меган М...

Мусульмане вступают в священный месяц поста Рамадан

Мусульмане вступают в священный месяц поста Рамадан

В пятницу, 28 февраля, после захода солнца наступит священный для мусульман месяц Рамадан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора Исламского института имени Мухаммеджана Хусаинова при Духовном собрании мусульман России (ДСМР), доктора исторических наук Рамиля Адыгамова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх