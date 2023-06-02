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В финале Кубка БРИКС по футболу юношеская сборная России встретится с «Зенитом»

Сборная в полуфинале обыграла «Сантос», а сине-бело-голубые — «Коринтианс». Юношеская команда России по футболу (игроки до 17 лет) в серии пенальти обыграла команду бразильского клуба «Сантос» в полуфинальном матче Кубка БРИКС, передаёт ТАСС.

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