В финале Кубка БРИКС по футболу юношеская сборная России встретится с «Зенитом»

Сборная в полуфинале обыграла «Сантос», а сине-бело-голубые — «Коринтианс». Юношеская команда России по футболу (игроки до 17 лет) в серии пенальти обыграла команду бразильского клуба «Сантос» в полуфинальном матче Кубка БРИКС, передаёт ТАСС.