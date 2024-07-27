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Бой между О’Мэлли и Двалишвили состоится 14 сентября

Бой между О’Мэлли и Двалишвили состоится 14 сентября

Этот поединок станет главным событием турнира UFC 306 в Лас-Вегасе. UFC сообщает через социальные сети: в ночь с 14 на 15 сентября американец Шон О’Мэлли будет защищать титул чемпиона в легчайшем весе в бою с грузином Мерабом Двалишвили.

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