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Картер Верхэге: «Бобровский – кирпичная стена. Мы доверяем ему и любим Боба»

Картер Верхэге: «Бобровский – кирпичная стена. Мы доверяем ему и любим Боба»

В пятницу «Флорида» победила «Торонто» (5:4) в 3-м матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли. Бобровский отразил 27 бросков.

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